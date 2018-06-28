Источник сообщил о четырех пострадавших при пожаре в резервуарах в Чечне

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Четыре человека пострадали после перехода огня с горящих резервуаров с топливом на здание автосервиса возле населенного пункта Шелковская в Чечне, пожар удалось ликвидировать на площади 800 квадратных метров, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что четыре подземных резервуара с топливом общим объемом 200 кубометров загорелись на территории АЗС вблизи населенного пункта Шелковская в Чечне.

"Огнем уничтожено расположенное вблизи АЗС здание автосервиса, пострадали четверо его работников", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пожар удалось ликвидировать на общей площади 800 квадратных метров. Состояние пострадавших оценивается как тяжелой и средней степени тяжести.