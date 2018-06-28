В Чечне загорелись четыре подземных резервуара с топливом

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Четыре подземных резервуара с топливом общим объемом 200 кубометров загорелись на территории АЗС вблизи населенного пункта Шелковская в Чечне, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

"В одном километре от населенного пункта Шелковская на территории АЗС горят четыре подземных резервуара объемом 50 кубических метров с топливом каждый", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших нет, проводится тушение пожара.