В Екатеринбурге установили личность подозреваемого в избиении фаната Швеции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Сотрудники полиции установили личность мужчины, напавшего в Екатеринбурге на болельщика из Швеции, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

ЧП произошло около одного из ресторанов после матча Мексика – Швеция на "Екатеринбург-Арене". По словам очевидцев, нетрезвый мужчина заходил в общепит и столкнулся с выходящим на улицу иностранцем, после чего неожиданно ударил шведа в лицо. По данному факту региональное управление СК начало проверку.

"ЧП произошло уже после футбольного матча, на выходе из кафе быстрого питания. Иностранный болельщик случайно столкнулся с местным жителем и пролил на него пиво. Это обстоятельство и послужило причиной, вылившейся во внезапно возникшие неприязненные отношения. Житель Екатеринбурга несколько раз ударил болельщика, после чего ушёл с места происшествия", — сказал собеседник агентства.

По его словам, задержанный сознался в содеянном, написал явку с повинной, раскаялся и принёс свои извинения гражданину Швеции, который уже покинул Екатеринбург. Заявление в полицию иностранец подавать не стал.

"Сотрудники полиции собранные по факту ЧП материалы вместе с задержанным доставили в региональный СК", — уточнил собеседник агентства.