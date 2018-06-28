Суд арестовал студента по делу о создании экстремистского сообщества

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил под арест студента Московского государственного университета имени О. Е. Кутафина Владимира Комарницкого, приговоренного ранее к обязательным работам за размещение в соцсети запрещенных песен, теперь его обвиняют в экстремизме, сообщил его адвокат Юрий Зак.

"Суд арестовал моего подзащитного до 26 августа, вину он не признает, от дачи показаний отказался, разумеется, я обжалую это решение", — сказал Зак РИА Новости.

По его словам, Комарницкого обвиняют в организации экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ), призывах к массовым беспорядками (ч. 3. ст. 212 УК РФ), публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета (ч.2 ст. 280 УК РФ), а также по двум эпизодам в возбуждении ненависти или вражды организованной группой (п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ).

В марте Гагаринский суд Москвы приговорил Комарницкого к 160 часам обязательных работ за размещение песен рок-группы "Коловрат" в соцсети "ВКонтакте". Приговор в законную силу еще не вступил, апелляция по нему назначена на 2 июля.

Комарницкий виновным себя не считает. По его словам, он разместил песни группы "Коловрат" "Качай железо", "Каратель СС", "Россия принадлежит нам" еще в 2011 году, когда учился в школе. Свое уголовное дело подсудимый считает политически мотивированным из-за его участия в "Русском марше" в Москве.

Он все же удалил страницу в соцсети, которая была зарегистрирована на имя Владимира Ратникова. В обвинении также упоминаются песни группы "Банда Москвы" "Эмигрант" и "Определись", которые так же признаны экстремистскими.