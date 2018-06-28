Силовики проводят обыски в структурах мэрии Саратова

САРАТОВ, 28 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Правоохранительные органы в четверг проводят следственные действия в комитете дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Саратова и подведомственном ему муниципальном казенном учреждении "Транспортное управление", сообщил глава города Михаил Исаев.
По данным городской администрации, 7 июня сотрудники Южной оперативной таможни при силовой поддержке ростовского СОБРа провели внеплановую проверку таможенной документации автопарка саратовского АО "Автокомбинат №2", в результате в первые часы работы предприятия был приостановлен выход на линию транспорта городских маршрутов №53 и №11.