Главу карельского "Мемориала" арестовали на два месяца

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Руководитель карельского отделения общества "Мемориал" Юрий Дмитриев арестован на два месяца в рамках уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера, сообщил РИА Новости его адвокат Виктор Ануфриев.

В среду стало известно, что руководителя карельского отделения общества "Мемориал" Юрия Дмитриева задержали при попытке выехать из Петрозаводска. Дмитриев был задержан в рамках уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера. Максимальная санкция по этой статье составляет 20 лет лишения свободы.

"Дмитриев арестован на 2 месяца", — сказал собеседник агентства. По его словам, "необходимости ареста Дмитриева не было ни в прошлый раз, ни сейчас", так как обвинение является безосновательным.

Петрозаводский горсуд 5 апреля оправдал Дмитриева по статьям об изготовлении порнографии с участием несовершеннолетней, однако признал виновным в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия — по этой статье ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года 6 месяцев.

Позже, 14 июня, Верховный суд Карелии, рассмотрев апелляцию прокуратуры, отправил дело Дмитриева об изготовлении порноматериалов на пересмотр. В апелляционной инстанции пришли к выводу, что приговор горсуда необходимо отменить полностью. Дмитриева оставили под подпиской о невыезде.

По версии следствия, Дмитриев на протяжении нескольких лет фотографировал обнаженную малолетнюю приемную дочь для изготовления порнографии, также он незаконно хранил основную часть одноствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом были внесены изменения.

Дмитриев пробыл под арестом с декабря 2016 года по январь 2018-го и вышел под подписку о невыезде. Обвинение просило назначить ему девять лет колонии строгого режима. Обвиняемый не признал вины.