Главу карельского "Мемориала" арестовали на два месяца

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Руководитель карельского отделения общества "Мемориал" Юрий Дмитриев арестован на два месяца в рамках уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера, сообщил РИА Новости его адвокат Виктор Ануфриев.
"Дмитриев арестован на 2 месяца", — сказал собеседник агентства. По его словам, "необходимости ареста Дмитриева не было ни в прошлый раз, ни сейчас", так как обвинение является безосновательным.
Петрозаводский горсуд 5 апреля оправдал Дмитриева по статьям об изготовлении порнографии с участием несовершеннолетней, однако признал виновным в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия — по этой статье ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года 6 месяцев.
Позже, 14 июня, Верховный суд Карелии, рассмотрев апелляцию прокуратуры, отправил дело Дмитриева об изготовлении порноматериалов на пересмотр. В апелляционной инстанции пришли к выводу, что приговор горсуда необходимо отменить полностью. Дмитриева оставили под подпиской о невыезде.
По версии следствия, Дмитриев на протяжении нескольких лет фотографировал обнаженную малолетнюю приемную дочь для изготовления порнографии, также он незаконно хранил основную часть одноствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом были внесены изменения.
Дмитриев пробыл под арестом с декабря 2016 года по январь 2018-го и вышел под подписку о невыезде. Обвинение просило назначить ему девять лет колонии строгого режима. Обвиняемый не признал вины.