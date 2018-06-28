Житель Ярославля облил собутыльников спиртом и поджег

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Житель Ярославля в ходе застолья облил собутыльников спиртом и поджег, один из них погиб, сообщил РИА Новости в четверг источник в экстренных службах региона.

"Они сидели выпивали в квартире. Один из них, уже пьяный, облил мужчину и женщину спиртом и поджег. Мужчина скончался, а женщина с ожогами попала в больницу", — сказал собеседник агентства.

Представитель ГУМЧС по региону рассказал РИА Новости, что пожар произошел на улице Свердлова в Ярославле вечером в среду. Женщину из объятой пламенем комнаты спасли пожарные – вытащили через окно.

"У нее обожжено 30% тела", — сказал собеседник агентства.

В СУСК РФ по региону пока не комментируют произошедшее.

Интернет-издание 76.ru сообщило со слов жильцов дома, где произошел пожар, что один из выпивавших приревновал женщину ко второму и в отместку поджег обоих.