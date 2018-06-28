В Москве под машиной образовалась яма в метр глубиной, сообщил источник

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Яма площадью четыре квадратных метра и глубиной один метр образовалась под легковым автомобилем на севере Москвы, есть угроза провала под землю, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Возле дома 27 на улице 2-я Новоостанкинская на стоянке под автомашиной "Жигули" образовался провал грунта площадью четыре квадратных метра и глубиной один метр", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сейчас принимаются меры по спасению просевшего автомобиля и его эвакуации.

Источник также добавил, что произошло проседание асфальтового покрытия. Пострадавших в результате происшествия нет.