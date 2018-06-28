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Происшествия

"Месть за принципиальность": Цуркан обвинили в шпионаже

(обновлено: 16:37 28.06.2018)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкКарина Цуркан, подозреваемая в шпионаже. Архивное фотоКарина Цуркан, подозреваемая в шпионаже. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Мосгорсуд в четверг отказался освободить члена правления "Интер РАО" Карину Цуркан, фигурантку самого громкого за последнее время дела о шпионаже: ей уже предъявлено официальное обвинение, хотя сама она считает уголовное преследование местью за принципиальность в работе.

Член правления компании Интер РАО Карина Цуркан, подозреваемая в шпионаже в пользу Румынии, во время рассмотрения жалобы на арест в Московском городском суде. 28 июня 2018
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Член правления "Интер РАО" Цуркан сочла свой арест местью за неподкупность
Дело маркировано грифом "совершенно секретно", журналистов не пустили даже на оглашение решения Мосгорсуда, поэтому о фабуле практически ничего не известно. По крайней мере, официально.

А неофициально сообщается следующее: как рассказали РИА Новости источники в энергоотрасли, Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым в 2014-2015 годах. По данным газеты РБК, ФСБ подозревает ее в "сливе" Румынии, члену НАТО, сведений именно по этой теме. Другая версия: передача информации о проекте строительства в Турции АЭС "Аккую".

По решению суда, Цуркан останется под арестом как минимум до 13 августа, хотя на деле, скорее всего, намного дольше. По практике, такие дела расследуются не меньше года, оправдательные приговоры по ним не выносятся, хотя иногда дела закрываются за отсутствием состава преступления до передачи в суд.

Заседание

Член правления компании Интер РАО Карина Цуркан, подозреваемая в шпионаже в пользу Румынии, во время рассмотрения жалобы на арест в Московском городском суде. 28 июня 2018
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Мосгорсуд оставил обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан под арестом‍
Сначала планировалось, что Цуркан поучаствует в заседании по видеосвязи из СИЗО "Лефортово", где ее держат в двухместной камере. Однако ее доставили в суд очно: когда у журналистов была возможность взглянуть на зал, она стояла в клетке с застегнутыми за спиной наручниками. Ее сопровождали не полицейские конвойного полка, а люди в штатском и балаклавах.

Перед заседанием обвиняемая не стала отвечать на вопросы журналистов — пользуясь случаем, она оживленно обсуждала что-то со своим адвокатом. "Лефортово" славится труднодоступностью для защитников, так что арестованным редко удается поговорить с адвокатом. Из-за небольшого числа комнат для свиданий защитники устраивают розыгрыш мест в очереди, некоторые не видят подзащитных неделями.

Само заседание прошло в закрытом режиме. Оглашать решение сначала планировалось в открытом режиме, но уже во время заседания было объявлено, что его тоже зачитают за закрытыми дверями. В итоге, судья Мосгорсуда, как и ожидалось, оставила без изменения решение Лефортовского суда Москвы, санкционировавшего арест. Апелляционная жалоба адвоката была отклонена.

Мест за принципиальность?

Карина Цуркан. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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В МИД Румынии прокомментировали ситуацию вокруг Цуркан
После оглашения решения адвокат Дмитрий Цуприк ограничился кратким комментарием. Он пояснил, что его подзащитная не признает вину, не понимает, в чем ее обвиняют и что предосудительного она сделала.

"Она считает уголовное дело попыткой сместить ее с должности из-за ее принципиальности и неподкупности", — сказал адвокат.

Ранее этот адвокат сотрудничал с организацией "Русь сидящая" и принимал участие в обыске в "Гоголь-центре" в рамках дела "Седьмой студии" и в деле воспитательницы Евгении Чудновец, осужденной, а позже оправданной по делу о репосте видеоролика.

Перспективы дела

Ранее адвокат Иван Павлов, который был защитником по многочисленным делам о госизмене, рассказал РИА Новости, что в России не были ни одного оправдательного приговора по делам о шпионаже. Однако, по его данным, были случаи прекращения дел из-за отсутствия состава преступления на стадии следствия. По его словам, дела такого формата расследуются не меньше года.

Макет АЭС Аккую в Турции. Архивное фото
© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.
Источник уточнил данные об увольнении Цуркан
Адвокат Руслан Коблев пояснил РИА Новости, что по делам о шпионаже следствие должно проверить информацию, которую обвиняемый сообщает иностранным спецслужбам, провести экспертизу и выяснить, составляют ли они государственную тайну. Такая экспертиза, по его данным, занимает не меньше месяца.

Вегетарианка в СИЗО

Цуркан является гражданкой Румынии, однако министерство иностранных дел Румынии пока не получало от российских властей официального сообщения, так же как и обращений от семьи задержанной об оказании консульской помощи.

Информация об аресте Цуркан появилась в СМИ в середине июня. Девятнадцатого числа Лефортовский суд Москвы подтвердил: женщина с таким именем, действительно, заключена под стражу по делу о шпионаже.

Никакие подробности не раскрывались – даже личность подозреваемой журналистам пришлось подтверждать по своим источникам, хотя на сайте "Интер РАО" было указано, что топ-менеджер с таким именем, фамилией и отчеством работает в правлении. В компании сообщали, что член правления Цуркан находится в отпуске.

Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
© РИА Новости / Яков Андреев
Дела о шпионаже, подобные делу Цуркан, требуют экспертизы, заявил юрист
Как сообщила РИА Новости заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, Цуркан содержится в СИЗО в двухместной камере, конфликтов с сокамерницей нет, сотрудники относятся к ней уважительно. Однако она испытывает трудности в плане питания: подозреваемая — вегетарианка и поэтому есть тюремную баланду не может. Так что пока ей приходится фактически голодать, сказала Меркачева.

По словам правозащитницы, медики СИЗО также не разрешили родным Цуркан передать ей необходимые витаминные комплексы и таблетки. Сама же Карина на данный момент не просит ничего, кроме книг. По словам Меркачевой, для арестованной все происходящее — стрессовая ситуация, и она пребывает в шоке.

Исключение из правления

28 июня 2018 года "Интер РАО" досрочно прекратило полномочия члена правления — руководителя блока трейдинга ПАО "Интер РАО" Карины Цуркан.

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Происшествия
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
николай богомолов
был такой один невинный и принципиальный по фамилии Сутягин.... пока МИ6 не признала его своим агентом
16:42
28.06.2018
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Матч идёт
0
Сенегал
0
Колумбия
Матч идёт
0
Япония
0
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