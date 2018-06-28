Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Москвы Татьяна Потяева повредила позвоночник при ДТП. Об этом сообщила помощник омбудсмена Елена Лопухина.

Ранее в НИИ имени Склифосовского рассказали, что Потяева находится в институте в состоянии средней степени тяжести.

"Она ехала на машине, столкнулись, она ничего не помнит, потеряла сознание. Была госпитализирована в Склифосовского, у нее поврежден позвоночник", — сказала Лопухина.

Авария, по словам помощницы, произошла в Москве 27 июня на пересечении улиц Гиляровского и Трифоновской. Эту информацию подтвердил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"На улице Гиляровского вечером в среду столкнулись Lexus и Audi, среди пострадавших — уполномоченный по правам человека Москвы", — пояснил источник.

Он добавил, что Потяева сидела на пассажирском сидении Audi. Точное число пострадавших в результате ДТП собеседник не уточнил. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.