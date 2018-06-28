В Новосибирске десять детей госпитализировали с корью в больницу

КРАСНОЯРСК, 28 июн — РИА Новости. Десять детей разного возраста с диагнозом "корь", а также бывшие в контакте с больными госпитализированы в больницы Новосибирска, сообщили РИА Новости в областном минздраве.

По данным ведомства, дети из города Обь и села Толмачево с клиническими проявлениями кори поступили 26 и 27 июня в Детскую городскую клинической больницу №3. Также в городскую инфекционную клиническую больницу №1 с симптомами кори поступила 18-летняя девушка.

"Все заболевшие (с неорганизованным социальным статусом, без документов) прибыли в Новосибирскую область из другого региона. На сегодняшний день в медицинских организациях находится 10 детей, из которых восемь человек заболели, два – находились в контакте с инфицированными, а также одна совершеннолетняя", — расссказали в минздраве.

"Все заболевшие не состояли на учете в медицинских организациях Новосибирской области и не были ранее привиты от кори. В результате оперативных действий медицинских работников заболевшие дети были госпитализированы, контактным детям провели экстренную вакцинацию", — отмечают в пресс-службе.

Министерство здравоохранения Новосибирской области взяло ситуацию с заболевшими на особый контроль. Создан оперативный штаб, разработан и утвержден межведомственный план противоэпидемических мероприятий. За людьми, контактировавшими с заболевшими, установлено наблюдение, проводятся подворовые обходы. Для экстренной вакцинации подготовлен дополнительный объем препаратов. В медицинских организациях с отдельными инфекционными боксами рассмотрена возможность установки резервных коек.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание, которое характеризуется высокой температурой (до 40,5 градусов), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. Вирус передается воздушно-капельным путем, выделяясь во внешнюю среду больным человеком во время кашля и чихания.