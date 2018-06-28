В Нижнем Новгороде осудили участковых, не предотвративших убийство детей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн — РИА Новости. Районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор бывшим участковым уполномоченным за халатность, повлекшую смерть семи человек, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Согласно материалам уголовного дела, нижегородец Олег Белов в июле 2015 года совершил убийство своей супруги, а также шестерых малолетних детей. Ранее в отдел полиции № 5 по Нижнему Новгороду неоднократно поступали заявления от супруги Белова о том, что её муж представляет опасность для окружающих и оказывает отрицательное влияние на детей, избивая их и угрожая убийством. Отмечается, что Белов — инвалид второй группы по заболеванию "шизофрения". Он получил пожизненный срок лишения свободы в колонии особого режима с принудительным лечением.

"Непосредственное проведение проверки было поручено подсудимым участковым уполномоченным полиции, которые не выполнили ни одного проверочного мероприятия, ограничившись составлением рапорта о том, что осуществили выход по адресу. Бездействие участковых уполномоченных полиции повлекли существенное нарушение прав и законных интересов погибших.

"28 июня Нижегородский районный суд города Нижний Новгород вынес приговор подсудимым, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного третьей частью статьи 293 УК РФ "Халатность". Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок три и четыре года, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах РФ, связанных с осуществлением функций представителя власти на срок три и четыре года соответственно. На основании статьи 73 УК РФ "Условное осуждение" назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на три и четыре года", — говорится в сообщении суда. Приговор в законную силу не вступил.