В Нижнем Новгороде осудили участковых, не предотвративших убийство детей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн — РИА Новости. Районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор бывшим участковым уполномоченным за халатность, повлекшую смерть семи человек, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
"Непосредственное проведение проверки было поручено подсудимым участковым уполномоченным полиции, которые не выполнили ни одного проверочного мероприятия, ограничившись составлением рапорта о том, что осуществили выход по адресу. Бездействие участковых уполномоченных полиции повлекли существенное нарушение прав и законных интересов погибших.
"28 июня Нижегородский районный суд города Нижний Новгород вынес приговор подсудимым, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного третьей частью статьи 293 УК РФ "Халатность". Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок три и четыре года, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах РФ, связанных с осуществлением функций представителя власти на срок три и четыре года соответственно. На основании статьи 73 УК РФ "Условное осуждение" назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на три и четыре года", — говорится в сообщении суда. Приговор в законную силу не вступил.