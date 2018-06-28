Мосгорсуд пересмотрит вопрос об отказе лидеру "Шалтай-Болтая" в УДО

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президиум Мосгорсуда 6 июля проверит законность отказа в условно-досрочном освобождении лидера хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

"Президиум Мосгорсуда 6 июля рассмотрит кассационную жалобу адвокатов Аникеева на решение суда об отказе в условно-досрочном освобождении", — сказала она.

Аникеев был приговорен в июле прошлого года к 2 годам колонии. Дело рассматривалось в особом порядке, что предполагает полное признание вины подсудимого.

Всего по делу осуждены три человека. Участники группы отрицают, что вскрывали почту высокопоставленных чиновников ради каких-то политических целей или шантажа, а также что контактировали с ФСБ. Целью группы, по заверениям ее участников, была лишь свобода информации и свобода в интернете. По данным обвинения, переписка из взломанной почты российских чиновников и общественных деятелей продавалась на интернет-бирже за биткоины.

Никто из потерпевших не предъявил к осужденному иски о возмещении ущерба. Хакерам вменяли взлом почты шести человек, в том числе пресс-секретаря премьер-министра РФ Натальи Тимаковой, генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, Тимура Прокопенко (работает в администрации президента), а также помощника президента Андрея Белоусова.