Мосгорсуд пересмотрит вопрос об отказе лидеру "Шалтай-Болтая" в УДО

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президиум Мосгорсуда 6 июля проверит законность отказа в условно-досрочном освобождении лидера хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Аникеев был приговорен в июле прошлого года к 2 годам колонии. Дело рассматривалось в особом порядке, что предполагает полное признание вины подсудимого.
Всего по делу осуждены три человека. Участники группы отрицают, что вскрывали почту высокопоставленных чиновников ради каких-то политических целей или шантажа, а также что контактировали с ФСБ. Целью группы, по заверениям ее участников, была лишь свобода информации и свобода в интернете. По данным обвинения, переписка из взломанной почты российских чиновников и общественных деятелей продавалась на интернет-бирже за биткоины.