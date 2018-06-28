В Подмосковье четыре человека пострадали в ДТП

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Сразу шесть автомобилей столкнулись на федеральной автодороге М-7 "Волга" в Ногинском районе Московской области, пострадали ребенок и трое взрослых, сообщили РИА Новости в подмосковном управлении МВД.

"На 39 километре трассы М-7 "Волга" столкнулись шесть транспортных средств, в результате ДТП пострадали трое взрослых и 10-летний ребенок", — пояснили в подмосковном управлении.

Марки транспортных средств уточняются. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

В свою очередь в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области сообщили, что двое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии.

"В ДТП пострадали 4 человека, среди них ребёнок. Двое пострадавших в тяжелом состоянии госпитализированы в Ногинскую ЦРБ. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Остальные двое, в том числе ребёнок, с ушибами лёгкой степени тяжести обратились в травмпункт. На месте аварии работали 4 бригады скорой медицинской помощи", — заявил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, слова которого приводятся в сообщении.