В Екатеринбурге будут судить семейную пару, обвиняемую в гибели троих детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Свердловская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении родителей, обвиняемых в гибели троих детей во время пожара в Екатеринбурге, сообщает в четверг региональное надзорное ведомство.

Уголовное дело в отношении семейной пары было возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности троим лицам".

По версии следствия, вечером 18 февраля мужчина и его гражданская супруга находились в состоянии алкогольного опьянения в квартире по улице Сиреневый бульвар с двумя сыновьями пяти и трех лет и двухлетней дочерью.

"Обвиняемые, проявив преступную небрежность, достоверно зная, что в квартире в свободном доступе для детей находятся зажигалки, использование которых может привести к возникновению источника открытого огня, а один из детей ранее поджигал при помощи зажигалки находящиеся в квартире предметы, уснули. Тем самым они оставили своих малолетних детей без присмотра и надзора", – говорится в сообщении прокуратуры.

Согласно заключению экспертизы, во время отдыха родителей кто-то из детей поджег находившиеся в доме вещи, в результате чего возник пожар, добавили в региональном управлении СК РФ. На месте очага возгорания хранились детские игрушки, отметили в ведомстве.

В результате ЧП все трое детей скончались от острого отравления окисью углерода, уточнили в прокуратуре.

"Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга. Санкция статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до 4 лет, а также в виде лишения свободы на срок до 4 лет", – сообщили в надзорном ведомстве.