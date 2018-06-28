МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. ФСБ предъявила члену правления "Интер РАО" Карине Цуркан официальное обвинение в шпионаже, заявил адвокат Дмитрий Цуприк.
Адвокат также подчеркнул, что Цуркан вину не признает и "не понимает, что она совершила".
"Она считает уголовное дело попыткой сместить ее с должности из-за ее принципиальности и неподкупности", — добавил Цуприк.
Дело Цуркан
Кроме того, как рассказали РИА Новости источники в энергоотрасли, в 2014-2015 годах Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым.
Цуркан — гражданка Румынии, но румынский МИД пока не получал от российских властей официального сообщения, как и обращений от семьи задержанной об оказании консульской помощи.