МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. ФСБ предъявила члену правления "Интер РАО" Карине Цуркан официальное обвинение в шпионаже, заявил адвокат Дмитрий Цуприк.

Также сегодня Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты, которая просила смягчить Цуркан меру пресечения. Заседание прошло в закрытом режиме, дело маркировано грифом "совершенно секретно". Цуркан участвовала в нем по видеосвязи из СИЗО "Лефортово".

Адвокат также подчеркнул, что Цуркан вину не признает и "не понимает, что она совершила".

"Она считает уголовное дело попыткой сместить ее с должности из-за ее принципиальности и неподкупности", — добавил Цуприк.

Дело Цуркан

На прошлой неделе Лефортовский суд Москвы арестовал Цуркан, подробности дела не раскрываются. По данным ряда СМИ, ее обвиняют в шпионаже в пользу Румынии. Сообщалось, что Цуркан, входившая в совет директоров проектной компании "Аккую Нуклеар", могла передавать зарубежным спецслужбам информацию о проекте строительства в Турции АЭС "Аккую".

Кроме того, как рассказали РИА Новости источники в энергоотрасли, в 2014-2015 годах Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым.

Цуркан — гражданка Румынии, но румынский МИД пока не получал от российских властей официального сообщения, как и обращений от семьи задержанной об оказании консульской помощи.