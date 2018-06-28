В Екатеринбурге на пруду перевернулся катер с людьми

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Катер с людьми перевернулся на пруду в Екатеринбурге, помощь спасателей не понадобилась, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМЧС по Свердловской области Наталья Зырянова.

Инцидент произошел в среду вечером.

"Спасатели выезжали на акваторию городского пруда, но необходимости (в их помощи) уже не было. Люди находились на берегу", – сказала собеседница агентства, отметив, что пострадавшие самостоятельно выбрались из воды. Она добавила, что число человек, которые находились в катере, уточняется.

По словам очевидцев, рассказавших о ЧП в сообществе в соцсети "ВКонтакте", на пристани не было хозяина судна, а человек, сдавший катер в аренду, снял с себя ответственность. В общей сложности, пишут свидетели происшествия, в воде оказались семь человек.

В городской полиции РИА Новости заявили, что уточняют информацию о случившемся.