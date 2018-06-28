Главу "Мемориала" в Карелии задержали по делу о сексуальном насилии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Правоохранительные органы задержали руководителя карельского отделения общества "Мемориал" Юрия Дмитриева из-за уголовного дела о насильственных действия сексуального характера, сообщил РИА Новости представитель регионального управления СК.

Накануне стало известно, что Дмитриева задержали при попытке выехать из Петрозаводска.

Общественному деятелю грозит до 20 лет лишения свободы.

Петрозаводский горсуд 5 апреля оправдал Дмитриева по статьям об изготовлении порнографии с участием несовершеннолетней, однако признал виновным в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия — по этой статье ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года 6 месяцев.

Позже, 14 июня, Верховный суд Карелии, рассмотрев апелляцию прокуратуры, отправил дело Дмитриева об изготовлении порноматериалов на пересмотр. В апелляционной инстанции пришли к выводу, что приговор горсуда необходимо отменить полностью. Дмитриева оставили под подпиской о невыезде.

По версии следствия, Дмитриев на протяжении нескольких лет фотографировал обнаженную малолетнюю приемную дочь для изготовления порнографии, также он незаконно хранил основную часть одноствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом были внесены изменения.

Дмитриев пробыл под арестом с декабря 2016 года по январь 2018-го и вышел под подписку о невыезде. Обвинение просило назначить ему девять лет колонии строгого режима. Обвиняемый не признал вины.