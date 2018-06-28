Защита подозреваемой в шпионаже Цуркан отказалась от комментариев

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Защита члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан, подозреваемой в шпионаже, отказалась от комментариев.

"Пока никаких комментариев для СМИ я дать не могу", — сказал адвокат Дмитрий Цуприк журналистам.

В свою очередь пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова сообщила РИА Новости, что заседание пройдет в закрытом режиме. Цуркан будет участвовать в нем по видеосвязи из СИЗО "Лефортово".

Цуркан — гражданка Румынии, но румынский МИД пока не получал от российских властей официального сообщения, как и обращений от семьи задержанной об оказании консульской помощи.

Лефортовский суд Москвы 19 июня сообщил об аресте Цуркан, которую подозревают в шпионаже. Подробности дела, в том числе о личности Цуркан, не раскрываются. При этом полная тезка подозреваемой является членом правления энергокомпании "Интер РАО". В компании сообщали, что член правления Цуркан находится в отпуске.

По данным ряда российских СМИ, Цуркан обвиняется в шпионаже в пользу Румынии. Ранее источник сообщил, что Цуркан, входившая в совет директоров проектной компании "Аккую Нуклеар", могла передавать зарубежным спецслужбам информацию о проекте строительства в Турции АЭС "Аккую".