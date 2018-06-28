В Новосибирске задержали второго фигуранта дела об убийстве охранника бара

КРАСНОЯРСК, 28 июн — РИА Новости. Правоохранители задержали второго фигуранта дела об убийстве охранника в караоке-баре "Ухо и медведь" в Новосибирске, который был объявлен в федеральный розыск, сообщает в четверг СУСК области.

По данным СК, в ночь на 21 марта 2018 года в помещении караоке-бара "Ухо и Медведь" между охранником и отмечавшим свой день рождения 37-летним мужчиной произошел конфликт из-за того, что последний отказывался сдать в гардероб верхнюю одежду, тем самым нарушая правила посещения заведения.

В итоге виновник торжества начал избивать охранника, а его 30-летний брат выстрелил потерпевшему в голову из травматического пистолета. Охранник скончался в больнице.

По данным СК, были получены результаты назначенной судебно-медицинской экспертизы убитого, которые показали, что 37-летний мужчина своими действиями причинил тяжкий вред здоровью потерпевшего. Он был задержан, ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. Его 30-летний брат был объявлен в международный розыск, и ему заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"В настоящее время 30-летний обвиняемый, который произвел выстрел в голову сотруднику охраны, задержан, с ним проводятся следственные действия", — говорится в сообщении.