В Якутске запущенные шарики оставили без света 34 тысячи человек

ЯКУТСК, 28 июн – РИА Новости. Каждый девятый житель Якутска остался в ночь на четверг без света, после того как запущенные выпускниками воздушные шары запутались в проводах, сообщили РИА Новости в компании "Якутскэнерго".

В среду выпускники в Якутске отмечали окончание школы.

"Воздушные шарики запутались в электропроводах. Из-за этого 24 тысячи человек остались без света", — прокомментировали специалисты энергоснабжающей компании.

Позже в "Якутскэнерго" уточнили, что без света остались 33,6 тысячи жителей (население Якутска — около 310 тысяч человек).

"Бригада оперативно выехала и обнаружила на линиях шарики фольгированные лентой, при соприкасании которых произошло замыкание", — рассказал собеседник агентства.