На Камчатке седьмой день ищут пропавшего ребенка

ВЛАДИВОСТОК, 28 июн — РИА Новости. Спасатели, правоохранители и волонтеры седьмой день ищут пропавшего в камчатском селе Карымай пятилетнего ребенка, обследовано свыше 200 квадратных километров территории, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

Мальчик 22 июня вышел гулять из дома своих бабушки и дедушки в селе Карымай Усть-Большерецкого района, направившись, по сведениям очевидцев, в сторону леса. Ребенка ищут со второй половины того дня. Следователи возбудили уголовное дело.

"В среду к поискам привлекались 83 человека, за вчерашний день обследовано 10 квадратных километров территории и 10 километров акватории реки Быстрая, беспилотником обследовано 4 квадратных километра. Нарастающим итогом поисковые группы осмотрели 149 квадратных километров лесного массива, вертолетом – 23 квадратных километра, беспилотником – 35 квадратных километров, на акватории – 25 квадратных километров", — сказал собеседник.

По его словам, в четверг поиски продолжаются.

Мальчика ищут спасатели, пожарные, полиция, пограничники, следователи, поисковики и волонтеры.