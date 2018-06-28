ВЛАДИВОСТОК, 28 июн — РИА Новости. Верховный суд РФ оставил в силе приговор Приморского краевого суда гражданину КНР за убийство четырехлетнего мальчика во Владивостоке, который жил с ним в одном доме, сообщает региональная прокуратура.
По данным правоохранителей, встретив в подъезде соседского мальчика, подсудимый завел его в свою квартиру, закрыл дверь на замок, а когда ребенок стал кричать, злоумышленник накрыл лицо мальчика одеялом и задушил его. В апреле 2018 года Приморский краевой суд приговорил гражданина КНР к 22 годам колонии строгого режима и постановил взыскать с осужденного 2 миллиона рублей.
"Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ оставила приговор суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу осужденного и защитника – без удовлетворения", — говорится в сообщении.
Приговор вступил в законную силу.