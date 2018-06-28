ВЛАДИВОСТОК, 28 июн — РИА Новости. Верховный суд РФ оставил в силе приговор Приморского краевого суда гражданину КНР за убийство четырехлетнего мальчика во Владивостоке, который жил с ним в одном доме, сообщает региональная прокуратура.

Мальчик пропал 14 августа 2017 года после того, как вышел из подъезда дома на улице Снеговой во Владивостоке. Полиция организовала поиски, следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Через несколько дней полиция и волонтеры сообщили о том, что тело ребенка найдено в его доме. По подозрению в убийстве был задержан 29-летний сосед семьи погибшего, гражданин КНР.

По данным правоохранителей, встретив в подъезде соседского мальчика, подсудимый завел его в свою квартиру, закрыл дверь на замок, а когда ребенок стал кричать, злоумышленник накрыл лицо мальчика одеялом и задушил его. В апреле 2018 года Приморский краевой суд приговорил гражданина КНР к 22 годам колонии строгого режима и постановил взыскать с осужденного 2 миллиона рублей.

"Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ оставила приговор суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу осужденного и защитника – без удовлетворения", — говорится в сообщении.

Приговор вступил в законную силу.