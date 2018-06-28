Названа причина крушения вертолета Ми-8 в Хабаровске

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Вертолет Ми-8, в крушении которого в Хабаровске в апреле погибли шесть человек, врезался в широковещательную вышку, сообщается в окончательном отчете, опубликованном в ночь на четверг на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Как говорится в отчете МАК, во время полета экипаж попал "в ухудшившиеся метеоусловия, не сумел визуально определить место начала третьего разворота" и выполнил его с запозданием, пролетев на 1,6 километра дальше расчетной точки.
"В процессе разворота, на высоте 140 метров относительно уровня земли… и скорости 140 километров в час, в условиях ухудшенной видимости произошло столкновение воздушного суда с вышкой широковещательной радиостанции высотой 173 метра, с последующим столкновением с землей. Вертолет разрушился и сгорел, экипаж и тренируемые КВС погибли", — говорится в отчете.