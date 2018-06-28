Задержан глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Руководителя карельского отделения общества "Мемориал" Юрия Дмитриева задержали при попытке выехать из Петрозаводска. Об этом сообщает информагентство "Республика" со ссылкой на адвоката Виктора Ануфриева.

По словам защитника, в момент задержания историк с семьей ехал на кладбище. Эту информацию адвокату передала дочь Дмитриева Екатерина Клодт.

Историка доставили в изолятор временного содержания. В четверг, вероятно, будет решаться вопрос о смене меры пресечения.

Ануфриев добавил, что Дмитриев не собирался покидать Карелию.

Дело Юрия Дмитриева

Петрозаводский горсуд 5 апреля оправдал Дмитриева по статьям об изготовлении порнографии с участием несовершеннолетней, однако признал виновным в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия — по этой статье ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года 6 месяцев.

Позже, 14 июня, Верховный суд Карелии, рассмотрев апелляцию прокуратуры, отправил дело Дмитриева об изготовлении порноматериалов на пересмотр. В апелляционной инстанции пришли к выводу, что приговор горсуда необходимо отменить полностью. Дмитриева оставили под подпиской о невыезде.

По версии следствия, Дмитриев на протяжении нескольких лет фотографировал обнаженную малолетнюю приемную дочь для изготовления порнографии, также он незаконно хранил основную часть одноствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом были внесены изменения.

Дмитриев пробыл под арестом с декабря 2016 года по январь 2018 года и вышел под подписку о невыезде. Обвинение просило назначить ему девять лет колонии строгого режима. Обвиняемый не признал вины.