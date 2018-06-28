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Происшествия

"К суициду был не склонен". В ухтинской ИК-19 четыре года скрывали убийство

08:0028.06.2018
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© РИА НовостиУбийство Олега Мелихова пытались выдать за суицидУбийство Олега Мелихова пытались выдать за суицид
© РИА Новости

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. В Республике Коми расследуют убийство заключенного, совершенное в колонии № 19 осенью 2014-го. Сотрудники пытались скрыть преступление, а их начальник тем временем избивал и насиловал других осужденных. О том, как спустя годы удалось выйти на подозреваемого, а также почему в ИК общего режима применяли физическое насилие и унижали человеческое достоинство, — в материале РИА Новости.

Убийство в столовой

В ноябре 2014-го охранники исправительной колонии № 19 в городе Ухта Республики Коми обнаружили в столовой тело 52-летнего заключенного Олега Мелихова с перерезанным горлом. Сразу доложили начальству и вызвали полицейских. Прибывшие оперативники тщательно осмотрели место происшествия, опросили свидетелей. Тело отправили в бюро судебно-медицинской экспертизы.

© РИА НовостиВ ухтинской ИК-19 скрыли убийство осужденного
© РИА Новости
В ухтинской ИК-19 скрыли убийство осужденного

Несмотря на явно криминальные причины смерти, городской отдел СК России ограничился проверкой. "По ее итогам сделали вывод, что гибель осужденного стала результатом внутренних душевных переживаний, а телесные повреждения погибший причинил себе сам, — сообщили в прокуратуре Республики Коми. — В апреле 2015-го было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления". Хотя психолог, работающий в колонии, указывал, что Мелихов не склонен к суициду. На свободу он должен был выйти менее чем через два месяца.

Осужденные на крыше одного из зданий исправительной колонии №6 города Копейска Челябинской области
© РИА Новости
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Вопреки попыткам замолчать происшествие информация о нем все-таки дошла сначала до прокуратуры, а затем и до оперативников уголовного розыска республиканского главка. Силовики наладили контакт с заключенными, очевидцами происшествия, и разговорили их.

"Мелихов работал в хозяйственном отряде. Таких заключенных еще называют баландерами, как правило, они сотрудничают с  администрацией колонии. В ноябре 2014-го, когда Олег в столовой чистил картошку, у него возник бытовой конфликт с другим осужденным, — сообщил РИА Новости бывший заключенный Андрей (имя изменено), отбывавший срок в ИК-19 одновременно с Мелиховым. — После словесной перепалки завязалась драка. Оппонент достал нож и перерезал ему горло".

Уголовное дело по статье 105  "Убийство" возбудили лишь в феврале 2018-го. Еще через три месяца задержали подозреваемого, который к тому времени вышел на свободу и переехал в другой регион. Он находится под стражей.

"Делом занимались сотрудники Следственного управления СК России по Республике Коми, однако потом его передали в городской отдел — тот самый, который три года назад не увидел состава преступления, — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. — До сих пор непонятно, почему так произошло".

Сейчас в отношении сотрудников колонии, скрывших убийство (на данный момент они продолжают служить), и следователей, закрывших на это глаза, проводится проверка.

© РИА НовостиЗаключенный Олег Мелихов
© РИА Новости
Заключенный Олег Мелихов

В Следственном управлении СК России по Республике Коми прокомментировать инцидент отказались и предложили обратиться к ним после окончания предварительного расследования.

В колонии сделали все, чтобы замять инцидент перед правоохранительными органами и правозащитниками. "О произошедшем мы узнали лишь спустя три с половиной года, хотя обычно обо всех суицидах сообщают сразу, — рассказывает РИА Новости бывший член Общественной наблюдательной комиссии по Республике Коми Игорь Сажин. — Конечно, администрация колонии не была заинтересована в том, чтобы уведомить нас об этом. К тому же к нам несколько раз обращались заключенные этой колонии и жаловались на то, что сотрудники воруют их вещи и еду".

Перегнул палку

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© Фото : из личного архива
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Убийство Мелихова оказалось лишь вершиной айсберга, на протяжении двух с половиной лет в ИК-19 царил полный беспредел. В декабре 2014-го начальник колонии Юрий Амосов вместе с двумя подчиненными избили одного из заключенных. Чтобы скрыть преступление, он приказал оперативному дежурному сфальсифицировать объяснения работников медсанчасти о том, что осужденный травмировался при попытке суицида.

В апреле 2015-го Амосов за небольшое нарушение изнасиловал резиновой дубинкой другого осужденного. Через два месяца история повторилась. "Начальник ИК, используя малозначительный повод — дисциплинарный проступок осужденного, без каких-либо законных оснований применил физическое насилие, — говорит РИА Новости ухтинский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Константин Голя. — Затем, используя палку и желая унизить осужденного, он совершил в отношении него иные насильственные действия сексуального характера".

© Фото : Пресс-служба УФСИН России по Республике КомиНачальник ИК-19 Юрий Амосов. Март 2016 года
© Фото : Пресс-служба УФСИН России по Республике Коми
Начальник ИК-19 Юрий Амосов. Март 2016 года

Чтобы о происходящем не узнали правоохранительные органы, потерпевших запугивали, угрожая физической расправой. "У нас была информация о фактах насилия, но все заключенные боялись говорить. Позже мы узнали имя одного из пострадавших, — отмечает прокурор. — К тому времени он освободился из колонии. Наши сотрудники нашли его, и после долгих уговоров он дал показания".

К регулярным издевательствам над заключенными начальник колонии активно привлекал сослуживцев. Например, в ночь на 3 мая 2015-го начальник оперативного отдела Габибулаев удерживал двух лежащих на полу осужденных, пока Амосов жестоко избивал их табуреткой. Затем, узнав, что по заявлению одного из потерпевших проводится проверка, он приказал подчиненным подделать документы и не указывать в них информацию о совершенном преступлении.

Деньги на ветер

Тюремная камера
© Depositphotos / cunaplus
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В ходе расследования также выяснилось, что Амосов присвоил себе более 50 тысяч рублей за продажу черного металла — собственности колонии. Но это мелочи по сравнению с финансовыми махинациями, которые, по версии следствия, он проворачивал вместе с главным бухгалтером учреждения. В 2013-2014 годах они похитили более 700 тысяч рублей из бюджета администрации.

Деньги выводились по разным схемам, в том числе с помощью поддельных зарплатных ведомостей на уже уволившихся сотрудников. Либо охранники получали премии, а потом сдавали их на нужды колонии. Но в итоге все оседало в карманах Амосова и главбуха.

Выйти на преступления насильственной, должностной и коррупционной направленности удалось благодаря грамотным действиям сотрудников Ухтинской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях,  оперативников республиканского УФСБ и управления уголовного розыска ГУ МВД по Республике Коми.

© РИА НовостиВ колонии общего режима № 19 избивали и насиловали заключенных
© РИА Новости
В колонии общего режима № 19 избивали и насиловали заключенных

В январе 2018-го Ухтинский городской суд за ряд преступлений приговорил Амосова к девяти с половиной годам колонии строгого режима, лишив спецзваний. Бывшему начальнику оперативного отдела Габибулаеву дали три года условно, двум экс-операм по году. Всего в уголовном деле начальника колонии 14 эпизодов по статьям "Превышение должностных полномочий", "Насильственные действия сексуального характера", "Присвоение или растрата" и "Злоупотребление должностными полномочиями". По десяти эпизодам решение вынесено. Если вина еще по четырем эпизодам  будет доказана, то не исключено, что Амосову прибавят еще несколько лет. Для него гособвинитель просил 12 лет, для остальных также настаивал на реальном лишении свободы. Прокуратура обжаловала решение суда в вышестоящей инстанции.

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