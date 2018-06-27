Главу Росгвардии по Владимирской области задержали по делу о взятках

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о взяточничестве в отношении начальника управления Росгвардии по Владимирской области Алфии Мокшиной, сообщили в Следственном комитете РФ.

"Начальник управления Росгвардии по Владимирской области Алфия Мокшина подозревается в получении взяток от подчиненных ей руководителей подразделений за непривлечение их к дисциплинарной ответственности", — говорится в сообщении ведомства в ТамТам.

В ведомстве сообщили, что по данному факту "возбуждено уголовное дело", подозреваемая задержана.