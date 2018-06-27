Жена главы Серпуховского района заявила о его желании участвовать в выборах

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Жена обвиняемого в превышении должностных полномочий главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна Юлия сообщила о желании мужа баллотироваться на новый срок из СИЗО.

В среду, 27 июня, Мосгорсуд признал законным арест Шестуна. Защита просила изменить меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

"Он будет пытаться баллотироваться из СИЗО на пост главы Серпуховского района. Есть определённая процедура, сегодня он должен будет написать заявление на доверенность, чтобы её затем подтвердил начальник СИЗО", — пояснила журналистам Юлия Шестун.

Она добавила, что в случае одобрения доверенности начальником СИЗО доверенное лицо Шестуна будет представлять кандидата в банке при открытии счета, а также в избирательной комиссии. Супруга Шестуна не исключила собственного участия в выборах, если кандидатура действующего главы района не будет утверждена. Выборы главы района пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года.

Дело в отношении Шестуна возбуждено СК РФ по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Тяжкие последствия заключаются в том, что Шестун в 2008–2014 годах, по версии следствия, необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка. Ущерб бюджету, считает следствие, составил 62,8 миллиона рублей.

Шестун вину не признает, считает, что его уголовное преследование связано с ближайшими выборами и его намерением вновь избраться главой района. А проданные участки, по его словам, используются по назначению — на них стоят три больших торговых центра и другие объекты, используемые жителями.

Он также назвал фамилии высокопоставленных чиновников, которые, по его утверждению, причастны к его уголовному преследованию. По предъявленным обвинениям главе Серпуховского района грозит до 10 лет лишения свободы или другие, более мягкие виды наказания.

Шестун в начале апреля разместил на YouTubе запись своего телефонного разговора, как он утверждает, с руководителем администрации губернатора области Михаилом Кузнецовым, в котором Шестуну говорят, что с ним работать больше не смогут. Подтверждением факта такого разговора со стороны Кузнецова или властей Подмосковья РИА Новости не располагает.

В видеоролике, вышедшем на YouTube 19 апреля, Шестун обращался к президенту РФ Владимиру Путину, рассказав об оказываемом на него давлении и угрозах.