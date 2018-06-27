В Москве Uber заблокировал обвиненного в попытке изнасилования водителя

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Uber заблокировал водителя, которого клиентка обвинила в попытке изнасилования в Москве, до конца разбирательства, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Пользователь Facebook Анна Брэйн сообщила в среду на своей странице, что двумя днями ранее водитель сервиса Uber пытался ее изнасиловать, но она смогла выбраться из машины. По ее словам, вскоре водитель был задержан полицией, после чего отпущен под подписку о невыезде. Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

"Мы сожалеем о том, что произошло с Анной. Водитель заблокирован как минимум до окончания разбирательства. Мы готовы предоставить всю необходимую информацию по запросу правоохранительных органов, об этом наша служба поддержки извещала Анну, когда она обратилась к нам. Остаемся с ней на связи и готовы активно сотрудничать с правоохранительными органами", — сказали в пресс-службе Uber.