Бывший сотрудник "Синергии" не признал вину за ДТП в Москве

Рассмотрение ходатайства следствия об аресте М. Исаханова в Головинском суде

Рассмотрение ходатайства следствия об аресте М. Исаханова в Головинском суде

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Бывший сотрудник университета "Синергия" Михаил Исаханов, сбивший на автомобиле BMW двух женщин в Москве, одну из них — насмерть, не считает себя виновным, но попросил прощения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Он отказался после ДТП от медицинского освидетельствования, вину свою не признал и не оказал помощь пострадавшим. Считаем, что ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу должно быть удовлетворено", — сообщил адвокат потерпевших Станислав Мальцев.

Сам Исаханов заявил, что "хочет помочь материально и семье погибшей, и семье пострадавшей", но "не знает, как это смотрелось бы".

"Как подкуп? Я не знаю, я прошу прощения за содеянное", — заявил молодой человек.

В результате аварии на улице Верхняя Масловка погибли беременная девушка и ее ребенок, еще одна женщина попала в реанимацию. После ДТП в "Синергии" РИА Новости заявили, что Исаханов "уволен и сотрудником университета больше не является" и выразили соболезнования семье погибшей девушки.

Сейчас Исаханов задержан, ему грозит до пяти лет заключения по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека".

По делу назначено ряд экспертиз, в том числе биологическая, которая позволит определить, был ли водитель пьян в момент аварии, рассказал РИА Новости ранее источник в правоохранительных органах.

Специалисты также проведут автотехническую экспертизу, в рамках которой будет определено техническое состояние автомобиля и дорожного полотна в момент ДТП.