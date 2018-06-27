Бывший сотрудник "Синергии" не признал вину за ДТП в Москве

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Бывший сотрудник университета "Синергия" Михаил Исаханов, сбивший на автомобиле BMW двух женщин в Москве, одну из них — насмерть, не считает себя виновным, но попросил прощения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Сам Исаханов заявил, что "хочет помочь материально и семье погибшей, и семье пострадавшей", но "не знает, как это смотрелось бы".
"Как подкуп? Я не знаю, я прошу прощения за содеянное", — заявил молодой человек.
В результате аварии на улице Верхняя Масловка погибли беременная девушка и ее ребенок, еще одна женщина попала в реанимацию. После ДТП в "Синергии" РИА Новости заявили, что Исаханов "уволен и сотрудником университета больше не является" и выразили соболезнования семье погибшей девушки.
По делу назначено ряд экспертиз, в том числе биологическая, которая позволит определить, был ли водитель пьян в момент аварии, рассказал РИА Новости ранее источник в правоохранительных органах.
Специалисты также проведут автотехническую экспертизу, в рамках которой будет определено техническое состояние автомобиля и дорожного полотна в момент ДТП.