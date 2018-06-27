Сбившего пешеходов экс-сотрудника "Синергии" попросили отпустить под залог

Топ-менеджер Синергии Михаил Исаханов во время рассмотрения ходатайства следствия о его аресте в Головинском суде Москвы. 27 июня 2018

Топ-менеджер Синергии Михаил Исаханов во время рассмотрения ходатайства следствия о его аресте в Головинском суде Москвы. 27 июня 2018

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Адвокат просит отпустить под залог в 1 млн рублей бывшего сотрудника университета "Синергия" Михаила Исаханова, сбившего на автомобиле BMW двух женщин в Москве, одну из них — насмерть, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Защита просит отпустить его под залог в размере миллиона рублей", — сказал его адвокат Максим Мищуков.

В результате аварии на улице Верхняя Масловка погибла беременная девушка, еще одна женщина попала в реанимацию. После ДТП в "Синергии" РИА Новости заявили, что Исаханов уволен и сотрудником университета больше не является и выразили соболезнования семье погибшей девушки.

Сейчас Исаханов задержан, ему грозит до пяти лет заключения по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека".

По делу назначено ряд экспертиз, в том числе биологическая, которая позволит определить, был ли водитель пьян в момент аварии.

Специалисты также проведут автотехническую экспертизу, в рамках которой будет определено техническое состояние автомобиля и дорожного полотна в момент ДТП.