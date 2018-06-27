Женщина, обвиняемая в гибели ребенка при ДТП в Ульяновске, была пьяна

САМАРА, 27 июн — РИА Новости. Полицейские предъявили обвинение 24-летней девушке в том, что она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбила ребенка на пешеходном переходе в Ульяновске, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Ленинского района города.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел 9 мая в 21.21 (20.21 мск) в районе дома № 106 на проспекте Нариманова в Ульяновске. Водитель за рулем автомобиля ВАЗ-2114 сбил маленького мальчика, который вместе со своим родственником переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. От полученных травм ребенок скончался, а водитель скрылся с места ДТП. Спустя сутки был задержан предполагаемый виновник ДТП, им оказалась 24-летняя девушка.

Изначально полицейские возбудили уголовное дело по третьей части статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", максимальная санкция которой — лишение свободы до пяти лет. Однако, как сообщила в среду прокуратура, дело было переквалифицировано, так как предполагаемая виновница аварии была пьяна.

"В связи с доказанными обстоятельствами… предъявлено обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека", предусматривающей наказание от двух до семи лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в момент ДТП обвиняемая значительно превысила установленную скорость и проигнорировала запрещающий сигнал светофора. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направили в суд.