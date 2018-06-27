Следствие требует арестовать водителя, сбившего двух пешеходов в Москве

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Следствие просит выдать санкцию на арест экс-сотрудника университета "Синергия" Михаила Исаханова, сбившего на автомобиле BMW двух женщин в Москве, одну из них – насмерть, сообщили РИА Новости в пресс-службе Головинского суда.

"Материал об избрании меры пресечения в отношении Михаила Исханова поступил в суд", — сказал собеседник агентства.

В результате аварии на улице Верхняя Масловка погибли беременная девушка и ее ребенок, еще одна женщина попала в реанимацию. После ДТП в "Синергии" РИА Новости заявили, что Исаханов "уволен и сотрудником университета больше не является" и выразили соболезнования семье погибшей девушки.

Сейчас Исаханов задержан, ему грозит до пяти лет заключения по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека".

По делу назначено ряд экспертиз, в том числе биологическая, которая позволит определить, был ли водитель пьян в момент аварии, рассказал РИА Новости ранее источник в правоохранительных органах.

Специалисты также проведут автотехническую экспертизу, в рамках которой будет определено техническое состояние автомобиля и дорожного полотна в момент ДТП.