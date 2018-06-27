В Петропавловске-Камчатском без света остались более 63 тысяч человек

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Свыше 63 тысяч человек остались без электричества в Петропавловске-Камчатском после остановки турбины на ТЭЦ-2, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Турбина на ТЭЦ-2 остановлена из-за свища на трубопроводе, нарушено энергоснабжение у более 63 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на ТЭЦ вводится в строй резервное оборудование. Аварийно-восстановительные работы планируется завершить к 15.00 мск среды.

Согласно сообщению на сайте ГУ МЧС по Камчатскому краю, под отключение попали 42 социально значимых объекта. "Под отключение попали 96 многоквартирных жилых домов в нескольких микрорайонах Петропавловска-Камчатского, а также 42 социально значимых объекта", — говорится в сообщении.