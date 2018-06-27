В Красноярске объявили режим "черного неба"

КРАСНОЯРСК, 27 июн — РИА Новости. Синоптики предупредили жителей Красноярска об ухудшении метеоусловий и объявили до четверга режим "черного неба", сообщает в среду Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"До 19 часов 28 июня 2018 года на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", — говорится в сообщении.

В течение 2017 года и с начала 2018 года режим "черного неба" вводился в Красноярске несколько раз. Тогда жители города жаловались на серый туман над городом и неприятный запах, витающий в воздухе.

В начале февраля во время визита в Красноярск глава государства Владимир Путин отметил, что основными факторами ухудшения экологической обстановки в городе является растущий автопарк. По его словам, на него приходится 36% всех выбросов, 29% приходится на алюминиевый комбинат, затем по объему выбросов идут теплоэлектростанции.

Также Путин отметил дома, которые отапливаются углем, особенно зимой. И все это, по его словам, создает "черное небо". В итоге он призвал переводить городской автопарк Красноярска на газомоторное топливо.

Путин поручал премьер-министру Дмитрию Медведеву совместно с правительством Красноярского края разработать план по улучшению экологической обстановки в Красноярске.