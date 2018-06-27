Во Владимире годовалый ребенок выполз на дорогу и погиб под колесами машины

ВОРОНЕЖ, 27 июн — РИА Новости. Полиция во Владимире выясняет обстоятельства гибели годовалого мальчика, который выполз на дорогу в коттеджном поселке и попал под колеса автомобиля, сообщает управление МВД по региону.

Трагический инцидент произошел 26 июня около 13.55 в коттеджном поселке "Ладога" во Владимире, однако полиция информирует о нем только сейчас.

"По предварительной информации, мальчик 2017 года рождения, оставшись без присмотра взрослых, выполз с территории одного из участков на проселочную дорогу и попал под колеса автомобиля, которым управляла 30-летняя женщина", — говорится в сообщении.

От полученных травм ребенок погиб на месте. Для розыска автомобиля полиция вводила план "Перехват". Женщину задержали. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.