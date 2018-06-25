В Балашихе рабочие вылили раскаленный битум на подростка, сообщают СМИ

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В подмосковной Балашихе рабочие пролили раскаленный битум на подростка, который сидел возле подъезда, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в минувшую пятницу, когда 16-летний школьник сидел на крыльце и ждал свою девушку. Пока он играл в игру на своем мобильном, на него полилась раскаленная субстанция. Подросток получил ожоги спины, шеи, плеч и рук. В данный момент он находится в больнице.

Как сообщает телеканал, в тот день в доме, возле которого произошел инцидент, проводился ремонт крыши.