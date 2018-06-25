В Саратове девять человек пострадали в ДТП с маршруткой

САРАТОВ, 25 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Маршрутный микроавтобус и грузовой автомобиль столкнулись в понедельник в Саратове, пострадали девять человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.

Столкновение микроавтобуса маршрута №95 и грузовика произошло около 17.00 (16.00 мск) в центре города.

"Медики осмотрели девять человек, из них четверо отказались от госпитализации, пятеро направлены в больницу. У всех состояние от легкой до средней степени тяжести, но тяжелых пострадавших нет и детей среди них нет", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что все пострадавшие ехали в маршрутке.