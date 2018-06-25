СК назвал предварительную причину взрыва в пятиэтажке в Заинске

КАЗАНЬ, 25 июн — РИА Новости. Хлопок газа в жилом доме Заинска, в результате которого погибли два человека и пострадали восемь, произошел, по предварительной версии, из-за утечки бытового газа, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.

По данным регионального ГУМЧС, в 17.15 мск 22 июня поступило сообщение о хлопке газа в Заинске в трехкомнатной квартире на пятом этаже в восьмом подъезде пятиэтажного жилого дома по улице Никифорова, 71. Обрушились кровля, фасад, частично перегородки и плиты перекрытия. Пострадали 10 человек, в том числе ребенок. Восемь пострадавших были госпитализированы, двое из них скончались позже в больницах.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека".

"По предварительной версии, хлопок произошел в результате утечки бытового газа. С целью установления причины назначен ряд экспертиз: судебно-медицинская, пожарно-техническая, трасологическая, газо-техническая и взрыво-технологическая", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в гости к одной из супружеских пар, проживающей в данном доме на пятом этаже, приехали внучки. Одна из них решила остаться на улице, а со второй они пошли домой. Открыв дверь, почувствовали запах газа, в этот же момент произошел хлопок. Кроме того, установлено, что в это время на крыше дома двое рабочих проводили ремонтные работы по очистке вентиляции. Одного из них в момент хлопка отбросило вниз. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

В настоящее время допрашиваются потерпевшие, свидетели, жители дома, сотрудники управляющей компании ЖКХ Заинска, местного подразделения ООО "Газпром Трансгаз Казань", а также проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.