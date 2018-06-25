Суд в Москве арестовал адвоката по обвинению в мошенничестве

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Чертановский суд Москвы поместил под домашний арест адвоката Константина Скрыпника по обвинению в мошенничестве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Станислав Ежов.

"Суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 15 июля", — сказал он. Согласно информации суда, ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159.1 УК РФ (Мошенничество в сфере кредитования).

Также суд поместил в СИЗО его предполагаемого подельника Ролана Гагоева, который обвиняется по части 4 статьи 159.6 УК РФ (Мошенничество в сфере компьютерной информации). "В отношении него суд избрал меру пресечения в виде ареста на тот же срок", — отметил Ежов.

По данным газеты "Коммерсант", арестованные несколько лет пытались осуществить рейдерский захват имущества семьи кинопродюсера Юрия Глоцера. В частности, речь идет о торговом центра "Галерея "Водолей".