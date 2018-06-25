МАК сформировал комиссию по расследованию крушения вертолета в ХМАО

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию происшествия с вертолетом в Ханты-Мансийском автономном округе, в результате которой погиб пилот, сообщает МАК в понедельник.

В пятницу в региональном управлении МЧС РИА Новости сообщили о жесткой посадке вертолета Ми-2 в болотистую местность в районе города Лангепас. Представитель ведомства пояснил, что воздушное судно повреждено, на место отправилась наземная опергруппа. Позже в уральском следственном управлении на транспорте уточнили, что пилот воздушного судна погиб.

Как сообщали в пятницу в СК РФ, после происшествия следователи возбудили уголовное дело. В ведомстве отмечали, что в качестве основных версий авиапроисшествия рассматриваются техническая неисправность вертолета, ошибка пилотирования и ухудшение состояния здоровья пилота.

"В соответствии с российским воздушным законодательством Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", — говорится в сообщении.

Воздушное судно принадлежит авиакомпании "Геликс". Согласно информации на сайте перевозчика, вертолеты компании, зарегистрированной в Перми, занимаются, в частности, патрулированием трубопроводов, перевозкой грузов и поисково-спасательными работами.