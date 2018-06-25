Суд отклонил жалобу на заочный арест экс-главы департамента Минкультуры

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный арест бывшего директора департамента управления имуществом Минкультуры России Бориса Мазо по обвинению в хищении денег, выделенных на реконструкцию Эрмитажа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: решение Басманного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — огласила решение судья Лариса Полякова.

В начале июня Басманный суд Москвы заочно заключил под стражу Мазо, который, по данным следствия, скрывается за границей. Местонахождение объявленного в розыск мужчины установить не удалось.

Бывшему чиновнику, уже имеющему судимость по "делу реставраторов", грозит до 10 лет лишения свободы.

В мае 2018 года Эрмитаж обратился в следственные органы с заявлением в связи с хищением через компании ГК "Роспан" средств, выданных в качестве авансов на строительство фондохранилища. По уголовному делу о хищении не менее 450 миллионов рублей были задержаны экс-замминистра культуры РФ Григорий Пирумов и руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников. По информации Эрмитажа, бывший подрядчик строительства фондохранилища ООО "МехСтройТранс" входит в группу компаний "Роспан", бенефициаром которых является Колесников. Позже по этому делу был заочно заключен под стражу бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры России Борис Мазо.

Все трое уже были осуждены по громкому "делу реставраторов", но избежали длительных сроков и были отпущены в день оглашения приговора.