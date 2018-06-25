В Якутии потерпел крушение самодельный легкомоторный самолет

ВЛАДИВОСТОК, 25 июн — РИА Новости. Самодельный легкомоторный самолет упал в Хангаласском районе Якутии, пострадал пилот, сообщило Восточно-Сибирское СУ на транспорте СК РФ.

"По предварительным данным, 23 июня 2018 года в дневное время с авиаплощадки Якутского авиационного спортивного клуба осуществило взлет легкомоторное воздушное судно без бортового номера под управлением владельца, который самостоятельно собрал его в единичном экземпляре. Из-за остановки двигателя при выполнении разворота воздушное судно потеряло управление и упало в лесной массив. Пилот с различными телесными повреждениями доставлен в районную больницу", — говорится в сообщении.

Следователи проводят проверку. По результатам будет принято процессуальное решение.