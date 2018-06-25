В Госдуме возьмут на контроль ЧП с погибшими в запертой машине девочками

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий (ЕР) возьмет на контроль расследование инцидента в Ростове-на-Дону, где в запертой машине погибли от перегрева две маленькие девочки в возрасте 1,6 и 3 лет.

"Не первый раз у нас в стране такие события, когда детей бросают в машинах, и дети погибают или получают тепловые удары. Это страшное дело. Сейчас буду разбираться, где и как это произошло, что там случилось", — сказал Водолацкий РИА Новости, отвечая на вопрос о том, возьмет ли он ЧП на контроль.

Как сообщается на сайте СК РФ, две маленькие девочки в возрасте 1,6 и 3 лет погибли от перегрева, забравшись в припаркованную машину во дворе дома в Ростове-на-Дону, заведено уголовное дело.