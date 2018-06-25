Дагестанскую студентку, работавшую в Макдональдсе, завербовали в ИГ*

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Московский окружной военный суд (МОВС) приступил к рассмотрению дела студентки архитектурного колледжа, уроженки Дагестана Виктории Будайхановой, обвиняемой в участии в деятельности ИГИЛ*, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ей вменяется "участие в деятельности террористической организации" и грозит от 10 до 20 лет колонии. Согласно обвинительному заключению, девушка подрабатывала в Макдоналдсе и познакомилась там с радикальными исламистками, которые уговорили ее бежать в Сирию. После перехода сирийской границы ее доставили в лагерь для женщин под Раккой, где она дала клятву верности лидеру ИГИЛ* Абу Бакру, а затем ей подобрали мужа — хирурга по имени Аль Бара. Прокурор считает, что вместе с ним она оказывала медицинскую помощь боевикам.

Он отметил, что подсудимая родила дочь, но затем ее муж погиб. Тогда она повторно вышла замуж, на этот раз за уроженца Махачкалы 1990 года рождения, занимавшего ИГИЛ* должность шариатского судьи — кадия. От него она родила сына.

"Я признаю вину, что я жила на войне, я была там замужем дважды, я кормила и обеспечивала своих мужей, но никакой медицинской помощи другим боевикам ИГИЛ* я не оказывала", — сказала Будайханова в суде.

Ее отец, в свою очередь, рассказал, что до побега дочь не проявляла интереса к радикальному исламу, семья не подозревала о ее намерении бежать в Сирию. "Она поняла, куда попала, что творится вокруг нее и попыталась вырваться вместе с детьми. Но второй муж забрал у нее сына, а ее саму поместили в тюрьму, она была ранена. И только за деньги ей удалось подкупить курдов, чтобы те передали ее правительственным войскам, а те уже российским", — отметил он.

Дочь Будайхановой от первого брака сейчас живет в Москве с бабушкой и дедушкой, а ее сын остался в Сирии с отцом, их судьба участникам процесса неизвестна.

*Запрещенная в России террористическая организация