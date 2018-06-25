Цуркан работала с поставками электроэнергии на Украину, сообщили источники

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Задержанная в РФ по подозрению в шпионаже Карина Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым в 2014-2015 годах, рассказали РИА Новости источники в энергоотрасли.
В компании "Интер РАО", которая является единственным в России оператором экспорта-импорта электроэнергии, Цуркан руководит блоком трейдинга. Как рассказали источники агентства, в числе прочего, она участвовала в работе по поставкам электроэнергии на Украину и в Крым в 2014-2015 годах.
"Она работала при организации схемы поставок, когда только приступили к согласованиям, продолжала заниматься этим вопросом, когда начались поставки", — рассказал один из источников и подтвердили другие собеседники.
Как сообщала 25 июня газета РБК, ФСБ подозревает Цуркан в передаче Румынии сведений о переговорах Москвы по организации поставок электроэнергии в Крым и в Донбасс, первичная информация об утечках была получена по линии СВР.