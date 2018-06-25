Цуркан работала с поставками электроэнергии на Украину, сообщили источники

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Задержанная в РФ по подозрению в шпионаже Карина Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым в 2014-2015 годах, рассказали РИА Новости источники в энергоотрасли.

Лефортовский суд Москвы 19 июня сообщил об аресте Цуркан, которую подозревают в шпионаже. Подробности дела, в том числе о личности Цуркан, не раскрываются. При этом полная тезка подозреваемой является членом правления энергокомпании "Интер РАО". В компании сообщали, что член правления Цуркан находится в отпуске. По данным ряда российских СМИ, Цуркан обвиняется в шпионаже в пользу Румынии.

В компании "Интер РАО", которая является единственным в России оператором экспорта-импорта электроэнергии, Цуркан руководит блоком трейдинга. Как рассказали источники агентства, в числе прочего, она участвовала в работе по поставкам электроэнергии на Украину и в Крым в 2014-2015 годах.

"Она работала при организации схемы поставок, когда только приступили к согласованиям, продолжала заниматься этим вопросом, когда начались поставки", — рассказал один из источников и подтвердили другие собеседники.

"Интер РАО" и "Укринтерэнерго" в конце 2014 года подписали годовой контракт на экспорт электроэнергии из России на Украину, а "дочка" российской компании — Центр осуществления расчетов (ЦОР) — заключила с "Укринтерэнерго" соглашение об энергоснабжении Крыма. Поставки в Крым прекратились в ноябре 2015 года, когда из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины.

Как сообщала 25 июня газета РБК, ФСБ подозревает Цуркан в передаче Румынии сведений о переговорах Москвы по организации поставок электроэнергии в Крым и в Донбасс, первичная информация об утечках была получена по линии СВР.