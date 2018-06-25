В Ростове-на-Дону две девочки погибли от перегрева в машине

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Две маленькие девочки в возрасте 1,6 и трех лет погибли от перегрева, забравшись в припаркованную машину во дворе дома в Ростове-на-Дону, заведено уголовное дело, сообщается на сайте СК России.

"По данным следствия, 23 июня трое малолетних детей 13, трех и 1,6 года в течение нескольких часов находились одни без присмотра родителей по месту своего жительства в Ростове-на-Дону. По возвращении домой родители обнаружили в своем автомобиле, припаркованном во дворе дома, двоих своих детей трех и 1,6 года без признаков жизни. Их 13-летняя дочь спала в доме", — говорится в сообщении.

По результатам осмотра места происшествия и тел погибших каких-либо телесных повреждений не обнаружено. Предположительно, причиной смерти детей стал перегрев организма. Следователь назначил экспертизы.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Причинение смерти по неосторожности".