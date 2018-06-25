В Ростове-на-Дону две девочки погибли от перегрева в машине

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Две маленькие девочки в возрасте 1,6 и трех лет погибли от перегрева, забравшись в припаркованную машину во дворе дома в Ростове-на-Дону, заведено уголовное дело, сообщается на сайте СК России.
По результатам осмотра места происшествия и тел погибших каких-либо телесных повреждений не обнаружено. Предположительно, причиной смерти детей стал перегрев организма. Следователь назначил экспертизы.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Причинение смерти по неосторожности".