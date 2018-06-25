Путин получал отчеты по делу подозреваемой в шпионаже Цуркан

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин получал отчеты по делу Карины Цуркан, задержанной в РФ по подозрению в шпионаже, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На прошлой неделе во вторник Лефортовский суд Москвы сообщил об аресте Цуркан, которую подозревают в шпионаже. Подробности дела не раскрываются. Полная тезка подозреваемой является членом правления "Интер РАО". В компании ранее сообщили, что Цуркан находится в отпуске. По данным ряда российских СМИ, Цуркан обвиняется в шпионаже в пользу Румынии.

"Безусловно, конечно", — сказал Песков, отвечая на вопрос, получал ли президент РФ отчеты по поводу данного дела.

"Вы знаете, что Кремль не занимается следственными действиями. В плане контрразведки, вы знаете, есть ФСБ, которая и выполняет эти функции, и другие специальные службы и ведомства, которые выполняют свои обязанности по пресечению действий, наносящих ущерб интересам нашей с вами страны", — заявил пресс-секретарь президента.