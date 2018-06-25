В Липецке более 500 человек эвакуировали из бизнес-центра из-за пожара

ВОРОНЕЖ, 25 июн — РИА Новости. Более 500 человек эвакуировали в Липецке из бизнес-центра "Липчанка", где в одном из офисов произошло возгорание, сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС по региону.
"Более 500 эвакуированы были. В 10.34 (мск) поступило сообщение о загорании, в 10.58 (мск) — ликвидация открытого горения, работало восемь пожарно-спасательных отделений", — сказал собеседник агентства.
По его словам, горело офисное помещение, площадь пожара составила 10 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.
Причина возгорания устанавливается.