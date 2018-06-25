МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Осужденного за взятку экс-губернатора Кировской области Никиту Белых отправили к месту отбывания наказания, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
В какой именно колонии будет отбывать срок Белых, пока не ясно.
Замглавы ФСИН Валерий Максименко ранее допускал, что Белых и бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев могут оказаться в одной колонии строгого режима.
В свою очередь, зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева предположила, что Белых будет отбывать наказание по прописке — в Кировской области.
Дело Белых
В июне 2016-го Белых задержали с поличным в ресторане на Новом Арбате в Москве при получении 150 тысяч евро от владельца АО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания" Юрия Судгаймера. Эта сумма стала последней частью взятки в 400 тысяч евро, за которую Белых обещал покровительство по освоению леса в Кировской области.
У Никиты Белых диагностирован диабет и некоторые другие заболевания. Правозащитники обеспокоены состоянием его здоровья и высказывают опасения, что в колонии ему не смогут обеспечить необходимый уход.
При этом юристы сомневаются, что у осужденного есть шансы на условно-досрочное освобождение.