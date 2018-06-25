МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Осужденного за взятку экс-губернатора Кировской области Никиту Белых отправили к месту отбывания наказания, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

"Как сообщили правозащитники, перед отправкой его здоровье оценил врач СИЗО", — уточнил он.

В какой именно колонии будет отбывать срок Белых, пока не ясно.

Замглавы ФСИН Валерий Максименко ранее допускал, что Белых и бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев могут оказаться в одной колонии строгого режима.

В свою очередь, зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева предположила, что Белых будет отбывать наказание по прописке — в Кировской области.

Дело Белых

Белых дважды обвиняли в коррупции. По данным следствия, в 2011-2012 годах он через посредника получил взятку в 200 тысяч евро от предпринимателя Альберта Ларицкого. По этому эпизоду бывшего губернатора оправдали из-за отсутствия неопровержимых доказательств.

В июне 2016-го Белых задержали с поличным в ресторане на Новом Арбате в Москве при получении 150 тысяч евро от владельца АО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания" Юрия Судгаймера. Эта сумма стала последней частью взятки в 400 тысяч евро, за которую Белых обещал покровительство по освоению леса в Кировской области.

Суд назначил экс-губернатору восемь лет колонии строгого режима и 48,2 миллиона рублей штрафа. Он также на три года был лишен права занимать должности на госслужбе.

У Никиты Белых диагностирован диабет и некоторые другие заболевания. Правозащитники обеспокоены состоянием его здоровья и высказывают опасения, что в колонии ему не смогут обеспечить необходимый уход.

При этом юристы сомневаются, что у осужденного есть шансы на условно-досрочное освобождение.